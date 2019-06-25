Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan "10 milyon dolara daire alındı" iddialarına yalanlama

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Öncelikle kulübe fatura kestiği iddiasıyla ilgili konuşan Mahmutyazıcıoğlu, "O dönem sene 2012'ydi ve ben yönetimde değildim. O dönemde referans olarak Başkan Fikret Orman 'a önerilmişim ve kulübün önemli davaları vardı. Davayı inceleyip, 'Ben bu davayı kazanırım' dedim ve bir kontrat yaptık. Sonrasında ben bu davaları kazandım. 2'si çok önemli olmak üzere 100'e yakın davadan bahsediyorum. Bu gelişmeler sonrasında Başkan Fikret Orman , beni yönetim kuruluna almak istediğini söyledi. Benim hayal bile edemeyeceğim bir durumdu bu ve kabul ettim. Bu arada yapılan kontrattan elde edilen bir hak ediş var ve herhangi bir ödeme almadık. Sonrasında ödeme sırası gelince, başkana 'Ben bu parayı alamam' dedim. Ancak benim de bir ortağım var ve 'En azından ortağın ödemesini alsın' dediler. Böyle olunca ben de başkana 'En azından paranın tamamı ödenmesin, yapılan masraf kadarını alsın' dedim. Ben kendi hak edişimden vazgeçtim. Ama ortağım, yapılan sözleşmede yazan miktarı almadı ve yalnızca masrafı kadarını aldı. Başka yöneticiler yaptığı zaman haber olmadı ama bu konular. Sinan Vardar , Mete Vardar , kendi şirketlerinden yaptıkları her şeyi son kuruşuna kadar aldılar. O zaman niye bunlar konuşulmadı. Otopark konusunda da, kulübe sürekli aidat borcu geliyordu. Biz de bunun önüne geçmek için ihale açtık ve 2 kişi başvurdu. Birisinin şartları çok ağırdı ve bize külfet geliyordu. Biz de diğer başvuruyu değerlendirdik ve kiraladık. Bu otoparkı konuşanlar, yanda bulunan benzin istasyonunu hiç konuşmuyorlar. Adam orada bize aylık 40 bin TL ödüyor ve 15 yıllık anlaşma yapmış. Ama sadece anlaştığı akaryakıt firmasından toplamda 13,5 milyon Dolar para alıyor. Sattığı benzin ve market kazancı da ekstra. Bunları konuşmuyorlar ama. Otoparkı kiralayan kişiyle de abimin, daha önce toplam 15 günlük bir ortaklığı olmuş. Burada benim yapabileceğim ne var ki?" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ALSAYDIK DA HIRSIZ DESELERDİ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, aynı zamanda danışmanlığını yaptığı bir inşaat şirketine kulübün 10 milyon Dolarlık çekinin verildiği iddiaları üzerine de konuşarak, "Atalay Demirbaş isimli şahıs, bu inşaat şirketinin projesindeki daireleri satmak için anlaşma yapmış. Kendisi, 1.8 milyon Dolarlık komisyonunun ödenmediğini söylüyor. Birincisi benim danışmanlığımı yaptığım bir şirket ile Beşiktaş Kulübü arasında bir alışveriş olacaksa, ben orada öyle bir komisyon ödetmem. Zaten kendisini tanıdıktan belli bir süre sonra, Selçuk Parsadan 'a benzediğini fark ettim. Hatta bu şahıs, loca almak istedi ancak loca olmadığı için başkanımızın locasını kendisine sattık. Sonrasında kendisiyle, yaptığı açıklamalar neticesinde loca sözleşmesini feshettik ve aradaki fesih bedelini de ben ödeyerek satın aldım. Beşiktaş'ın 10 milyon Dolarlık daire alışverişi falan yoktur. Ayrıca kulübün çeklerinin bende ne işi var. Biz böyle bir yatırımı ilk başlarda düşündük ancak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Beşiktaş'ın bu yatırımdan karlı çıkamayacağını gördük ve vazgeçtik. Daire konusu da bundan ibarettir. Hattı toplantıda 'Eğer biz bu işi yaparsak, bize hırsız derler' diye konuşmuştuk. Almadığımız halde bize hırsız dediler, keşke alsaydık da hırsız deselerdi" diye konuştu.

"TRANSFER ÇOK AMA PARA YOK"

Toplantının sonunda 'Biten bir transfer var mı?' sorusunu yanıtlayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Kontrat aşamasına gelen transfer çok ama para yok" dedi. Hatta 1 milyon Dolarlık daire alımı konusuna da atıfta bulunan Mahmutyazıcıoğlu, "Transferleri daire karşılığı yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.