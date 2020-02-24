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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?

Beşiktaş JK eski yöneticelerinden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu özel hayatı ile magazin gündemine geldi. Sosyal medyada da gündem olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli ve ne iş yapar gibi soruların yanıtları merak edildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde.

24.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:18Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?

Avukat ve JK eski yöneticelerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gündeminde sıkça konuşulması sonrası vatandaşların merak konusu haline geldi. Hakkında Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyor ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir gibi soruların sorulduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu mercek altına aldık.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 1980 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıdır.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kuran Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını da yürütmektedir. Fikret Ormanın başkanlığı döneminde yaklaşık 1 yıl kadar Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.


Beşiktaş, Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI (1)
WWW..:Gülben Ergeni yerden yere vuruyordunuz bu yaptığınız nedir şimdi... Birde ahlak timsali gibi car car konuşursunuz masa başında..
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