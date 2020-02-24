Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?

Avukat ve Beşiktaş JK eski yöneticelerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun magazin gündeminde sıkça konuşulması sonrası vatandaşların merak konusu haline geldi. Hakkında Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyor ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir gibi soruların sorulduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu mercek altına aldık.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 1980 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıdır.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kuran Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını da yürütmektedir. Fikret Ormanın başkanlığı döneminde yaklaşık 1 yıl kadar Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.