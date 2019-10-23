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Şafak vakti 12 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını

Şafak vakti 12 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını Özel Harekat ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı Operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu ve tabancalar ele geçirildiDENİZLİ - Denizli'de narkotik polisi tarafından 12 farklı adrese şafak...

23.10.2019 09:51
Şafak vakti 12 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
Özel Harekat ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu ve tabancalar ele geçirildi
DENİZLİ - Denizli'de narkotik polisi tarafından 12 farklı adrese şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Özel harekat destekli yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine karşı drone ile de havadan görüntüleme yapıldı.
Operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Zehir satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatan narkotik polisi 2 aylık süren bir çalışma sonrası harekete geçerek özel harekat polisinin de desteği ile 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 10 şahıs gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin kaçma ya da uyuşturucu maddeleri yok etme girişimlerine karşı baskın yapılan adresler havadan de drone yardımı ile kontrol altına alındı. Baskınlarda adreslerde yapılan aramalarda 38 gram eroin, 18 gram esrar, 87 gram metanfetamin, 23 adet sentatik ecza hap, 0,7 gram skunk maddesi ile 2 tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Baskınlarda adreslerdeki 10 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Operasyonun ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, operasyonlara 100 polis görev alırken aynı zamanda 2 narkotik köpeği de kullanıldı.
Şafak vakti 12 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını

Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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