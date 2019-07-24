Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şafak vakti 44 şüpheli yakalandı

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

24.07.2019 13:09 Şafak vakti 44 şüpheli yakalandı
Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

300 polisin katıldığı operasyonda 47 kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, özel harekat ve polis helikopterinin de desteğiyle belirlenen yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Koçbaşı ile evlerin kapılarını kırarak giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile arama kaydı bulunan 44 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde bulunan 825 kişiyi kontrol eden ekipler, 316 araç ve 16 iş yerinde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 450.44 gram sentetik uyuşturucu, 6,29 metamfetamin, 1.11 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, biri kuru sıkı 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 78 mermi ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler ile şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:53   İran uyruklu yolcunun ayakkabı tabanından uyuşturucu madde çıktı
13:53   Tekne motoru hırsızı yakalandı
13:53   Sudan'da bir darbe girişimi daha engellendi
13:45   (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu, "sahte dost" çıktı
13:42   Manavgat'ta çıkan iki ayrı yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü
13:42   Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
13:38   Nepal'de sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi