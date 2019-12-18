Haberler » 3. Sayfa » Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı - Haberler

Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

18.12.2019 07:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 07:31Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

07:58 34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek - Haberler
07:36 The Crown: İşçi Partili Başbakan Wilson'ın Sovyet ajanı olduğundan mı şüphelenilmişti? - Haberler
07:35 KGB ajanı Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam - Haberler
07:35 Binlerce hastaya yeni bir böbrek kazandıran Nobel ödüllü ekonomist - Haberler
07:33 Fransa'da eylemler bitmiyor! Şimdi de doktorlar sokağa çıktı - Haberler
07:01 Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Haberler
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Haberler
18.12.2019 08:21:43