18.06.2019 09:20
Haberler»Güncel » Haber

Şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişileri yapılan incelemeler doğrultusunda tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri belirlendi. Bu kapsamda sabah saatlerinde belirlenen adreslere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat polisi destekli şafak operasyonu düzenlendi. 14 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan baskınlar sonrası Narkotik köpeği Oscar evlerde arama yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 4,3 gram eroin, 58,3 gram esrar, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA
Narkotik, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:40 Yağmur sonrası yoğun temizlik
09:40 Sayıştay'dan İBB açıklaması
09:39 Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum...
09:39 Ateşin Camla Buluştuğu Nazarköy'e Yazla Birlikte İlgi Arttı
09:38 (Özel) "Evladımız unutulmamış, büyük gurur yaşadık"
09:38 Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (EK)
09:38 flaş