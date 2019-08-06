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Safari cipi devrildi: 7'si turist 11 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin devrilmesi sonucu 7'si turist 11 kişi yaralandı.

06.08.2019 16:16 Safari cipi devrildi: 7'si turist 11 yaralı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin devrilmesi sonucu 7'si turist 11 kişi yaralandı.Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Safariye gidenleri taşıyan cip, henüz kimliği bilinmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.  Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı, 2'si Litvanyalı 7 turistin aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin ağır yaralı olduğu bildirildi.



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Kaynak: DHA

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