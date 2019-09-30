Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayı nedir?

Bela ve musibet ayı olarak bilinen Safer ayı 30 Eylül günü başlamış bulunuyor. Safer ayı ne zaman bitecek araştırılırken Safer ayı duası da halk tarafından merak edilen başka bir konu oldu. Safer ayı bela ve musibet ayı mı? Safer ayı okunacak dua nedir? İşte detaylar…

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olarak bilinir. Halk arasında bela ve musibet ayı şeklinde hafızalarda yer edinen ve 'gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay' olarak tasvir edilen Sefer ayında belalardan korunmak amacıyla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur

SAFER NE DEMEK?

Sözlükte "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelen safer kelimesinin bir aya adını vermesini ise; Cahiliye döneminde savaş nedeniyle evlerin boş kalması ya da veba salgınından yüzlerin sararması gibi şekillerde açıklanıyor.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri aylardan biri olan Safer ayı 30 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 28 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. Bu ay ise çeşitli ibadetlerle geçirilebiliyor.

SAFER AYI DUALARI

Diyanetin'de açıkladığı gibi Safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Ancak Safer ayının son çarşamba gecesi veya günü, âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur.