Saffet Emre Tonguç ve Vedat Milor'un Sesli Anlatımıyla Keşfet!

Piri ile kullanıcılarını Ramazan Bayramı'nda İstanbul'u keşfe çıkmaya davet ediyor.

Konusunda uzman rehberlerin anlatımıyla şehri keşfetmeye imkân sağlayan sesli tur rehberi uygulaması Piri ile kullanıcılar harita üzerinden rotalarını ve konumlarını takip ederek bayram tatili boyunca yeni yerler keşfedebiliyor. Piri uygulamasında yer alan, Saffet Emre Tonguç'un 'En Eski Alışveriş Merkezi – Kapalıçarşı' ve 'Batı'nın Kayzeri, Doğu'nun Sultanı – Tarihi Yarımada' sesli turları, İstanbul'un tarihi mekanlarını keşfe çağırıyor.

Kaynak: Bültenler