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Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!Evde kal Türkiyeİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

27.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:04
SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!
Evde kal Türkiye
İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sancaklı, Kurallara uyarsak hep beraber koronavirüsten kurtuluruz dedi.
Milletvekili Sancaklı, koronavirüsten korunmak için bireysel temizliğin önemine dikkat çekerken, Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler var. Birincisi devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına birebir riayet etmek zorundayız. İkincisi ise herkesin bireysel olarak yapması gerekenler var. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Dezenfektemizi yapalım. Bunları hep beraber yaparsak bu beladan en az hasarla kurtuluruz. Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım ve bu beladan kurtulalım! Evde kal Türkiye açıklamasında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

Kaynak: DHA

Etiketler: Saffet Sancaklı, Milletvekili, Kocaeli, DHA, Güncel

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Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

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