Saffet Sancaklı Pazaryeri'nde Partililerle Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, partisinin Pazaryeri'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı.Sancaklı, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Pazaryeri ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Sancaklı'ya Pazaryerispor atkısı takdim edildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da Saffet Sancaklı'ya çiçek takdim ederek, "İlçemize hoş geldiniz" dedi."Her ne kadar birileri anlamasa da bu seçimler Türkiye Cumhuriyetinin beka seçimidir"Açılış öncesi saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşmaya yapan Sancaklı, 31 Mart yerel seçimlerinin önemini vurgularken, "Her ne kadar birileri anlamasa da bu seçimler Türkiye Cumhuriyetinin beka seçimidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi 'Cumhur İttifakı'nı oluşturmuştur. Şuan burada görüyorum ki MHP seçim büromuzun açılışında Adalet Kalkınma Partisinin Belediye başkanı ve belediye başkan adayı burada. Kendisine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" dedi.Konuşmanın ardından dualar eşliğinde MHP Pazaryeri Seçim Bürosu dualar eşliğinde açıldı. - BİLECİK