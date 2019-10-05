Safiye Ayla Kayseri'de unutulmadı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), ilk bağışçıları arasında yer alan ve tüm mal varlığını eğitime vakfeden Safiye Ayla'yı anmak için şubelerinin olduğu illerde düzenlediği etkinliklerinin bir yenisini Kayseri'de gerçekleştirdi.4 Ekim Cuma akşamı TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak'ın ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, aralarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, TEV Kayseri Şubesi Yürütme Kurulu Üyeleri, Kayserili İş İnsanları ve TEV Bursiyerlerinin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. "Muganniye Safiye" belgesel gösteriminin de gerçekleştiği gecede, davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu amaç doğrultusunda bağışçılarını çeşitli etkinliklerle anmaya devam ediyor. Türk Müziği'nde Cumhuriyet döneminin en önemli temsilcileri arasında yer alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kadife sesli' olarak tanımladığı Safiye Ayla'yı (Targan) ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak tarihi itibarıyla çeşitli etkinliklerle anan TEV, son programını Kayseri'de gerçekleştirdi. 4 Ekim 2019 Cuma akşamı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak ev sahipliği yaptı. "Muganniye Safiye" belgesel gösteriminin gerçekleştiği geceye, aralarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, TEV Kayseri Şubesi Yürütme Kurulu Üyeleri, Kayserili İş İnsanları ve TEV Bursiyerlerinin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Akın Bayrak: Safiye Ayla'nın anısını yaşatmak ve bu ilham veren hikayeyi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz

Davetin açılış konuşmasını, TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak gerçekleştirdi. 1998 yılında aramızdan ayrılan sanatçının yaşam öyküsü, sanatı ve eğitime sunduğu katkılar ile kadınları ve gençleri cesaretlendirirken tüm topluma örnek olduğunu söyleyen Akın Bayrak, ''Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan değerli sanatçımız Safiye Ayla'nın yaktığı meşale, bugüne kadar 1692 bursla müzik ve görsel sanatlar alanlarında eğitim gören öğrencilerin hayatlarını aydınlatmamızı sağladı. Türk Eğitim Vakfı olarak Safiye Ayla'nın anısını yaşatmak ve bu ilham verici hikayeyi gelecek kuşaklara da aktarmak adına vefatının 21. ölüm yıl dönümünde başladığımız anma etkinliklerine devam ediyoruz. Safiye Ayla'nın öyküsünün kadınları ve gençleri cesaretlendireceğine inanıyoruz. TEV olarak Türk Müziği'nde unutulmaz bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan'ın adını sağladığı burslarla yaşatmaya ve gençlerimize bu sayede destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kayseri'de eğitimine devam eden 300 bursiyerimiz bulunuyor"

Türk Eğitim Vakfı'nın kurulduğu tarih olan 1967 yılından günümüze kadar, başarılı ve maddi imkânları yeterli olmayan gençlere, 250 bin burs sağlandığını belirten Akın Bayrak; "Kayseri'de hâlihazırda eğitimine devam eden 300 civarında bursiyerimiz bulunuyor. Eğitime gönül vermiş bağışçılarımızın destekleriyle bu imkanları yaratabiliyoruz. Gençlerimize bu değerli katkıları sunan bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyor, başta Safiye Ayla olmak üzere hayatını kaybeden bağışçılarımızı ise saygı ve rahmetle anıyorum.''

Belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşandı

Safiye Ayla'yı Anma Etkinliği, açılış konuşmalarının ardından "Muganniye Safiye" adlı mini belgeselin gösterimi ile devam etti. Safiye Ayla'nın zorluklarla dolu yaşamını nasıl bir başarı hikayesine dönüştürdüğüne dair kesitler sunan belgeselde, sanatçının hayırseverliği ve eğitime verdiği önem, salonda duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğin son bölümünde ise TRT Ankara Radyosu TSM Emekli Ses Sanatçısı Ayşe Taş, Safiye Ayla'nın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Menekşelendi Sular, Yanık Ömer, Bir İhtimal Daha Var gibi eserleri seslendiren Taş'a davetliler de keyifle eşlik etti. Ayşe Taş'a konser sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.