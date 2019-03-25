Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranların Midesini Bulandırdı!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına eski eşi Faik Öztürk ile birlikte konuk olan Safiye Soyman, canlı yayında 4 gündür duş almadığını, aynı saçla ve makyajla durduğunu ifade etti.

"4 GÜNDÜR DUŞ ALMIYORUM"

Abartılı makyajıyla ve sürekli değiştirdiği saç stiliyle tanınan şarkıcı Safiye Soyman, canlı yayında kendi foyasını ortaya çıkardı. Faik Öztürk ile birlikte katıldığı 2. Sayfa'ya konuşan Safiye Soyman, 4 gündür duş almadığını, aynı saçla ve makyajla durduğunu anlattı. Dün akşam Seda Sayan'la yemekte olduğunu söyleyen Safiye Soyman, Cumartesi günü sahnede olduğunu ve klip çekiminde bulunduğunu belirtti. Akşam da ödül töreni olduğunu söyleyen Soyman, haftada sadece 2 gün yıkandığını söyledi.

ÜŞENGEÇ VE PİS

Bu açıklamalarıyla bir anda sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Safiye Soyman, takipçilerinden de tepki çekti. Ekranlarda bakımlı ve bol makyajlı halini gördüğümüz Soyman'ın ne kadar üşengeç ve pis olduğu yorumları yapıldı. Soyman'ın bir takipçisi konuyla ilgili açıklama yaparak, "Safiye Hanım bu nasıl itiraf midem bulandı." yorumunu yaptı. Dün akşam Seda Sayan'la yemekte olduğunu söyleyen Safiye Soyman, Cumartesi günü sahnede olduğunu ve klip çekiminde bulunduğunu belirtti. Akşam da ödül töreni olduğunu söyleyen Soyman, haftada sadece 2 gün yıkandığını söyledi.

EŞİNE ÇOK DESTEK OLMUŞ

Öte yandan Faik Öztürk, maddi anlamda dibi gördüğü zamanlarda Safiye Soyman'dan gelen desteği ilk kez anlattı. Bununla da kalmayıp sağlık sorunları yaşarken de onun sayesinde hayata döndüğünü anlattı.