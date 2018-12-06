Safiye Soyman Engellilerle Düet Yaptı

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na hayran kalan Soyman, "Yurtdışında gördüğümde hep imreniyordum ama siz onları aşmışsınız. Şaşkınlık içerisindeyim. Ben böyle bir şey görmedim. Yüreği yaralı bir engelli annesi olarak sizi tebrik ediyorum Lokman başkanım siz cennetliksiniz" dedi.

Bağcılar Belediyesi 18. Engelliler Şurası, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl "Sanatçı Gözüyle Engellilik" teması ele alınan programa anket sonucu belirlenen ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman ile ünlülerin fotoğrafçısı Ali Eşitmez konuk oldu. Engelliler Sarayı'na ilk kez gelen Soyman, mantar üretim ve resim atölyesinde derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Ziyaretin ardından programın yapıldığı salona çıkan ünlü isimler coşkuyla karşılandı.

"Onların yüzlerinde oluşan o gülücükler bir ömre bedel"

Şura'nın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Makamı mevkisi ne olursa olsun Bağcılar'da yaşayan herkes bizim mesai arkadaşımızdır. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben engelli kelimesinden hoşlanmıyorum. Önlerinde engeller olduğu için o insanlara biz engelliler diyoruz. Eğer engelleri kaldırmış olsak onlar engelli olmayacak. Engellilerimize fırsat verildiğinde imkan tanındığında neler yapabileceğini Engelliler Sarayımızda görüyoruz. Bir şey yaptıklarında yüzlerinde oluşan o gülücükler bir ömre bedel" dedi. Çağırıcı, Beethoven'den Aşık Veysel'e kadar tarih boyunca sanat dalında başarı gösteren engellilerin başarı hikayelerinden örnekler verdi.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise "18 yıldır devam eden güzel bir gelenek. Engellileri hayatın merkezine alan onların yaşadığı sıkıntıları çözme konusunda bir anlayışı ortaya koyan ve çözüme dönük şu an içinde bulunduğumuz mekanları engellilerimize tahsis eden bu yönetim tebriki hak eder" diye konuştu.

"Yüreği yaralı bir engelli annesi olarak sizi tebrik ediyorum"

Kendisi de bir engelli annesi olduğunu söyleyen Safiye Soyman, "20 yıldır MS hastası bir oğlum var. Konuşamıyor gözleriyle cevap veriyor. Onu eve kapatmamaya çalışıyorum. Ne isterse yapıyorum. Ondan dolayı ben sizleri çok iyi anlıyorum.Engelliler Sarayı'na ilk kez geliyorum. Çok beğendim. Hayran kaldım. Yurtdışında gördüğümde hep imreniyordum ama siz onları aşmışsınız. Şaşkınlık içerisindeyim. Ben böyle bir şey görmedim. Yüreği yaralı bir engelli annesi olarak sizi tebrik ediyorum Lokman başkanım siz cennetliksiniz. Buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok duygulandım ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi ki buraya geldim. Her zaman yanınızdayım" derken Ali Eşitmez de "İlk defa geldim ve Türkiye'de böyle bir saray görmedim. Tüm desteklerinizle yanınızdayım. Hatta sanatçı çekimlerinde engelli kardeşlerimi de yanımda görmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından Kafkas ekibi, folklor gösterisi sundu. Sahneye çıkan Soyman, engellilerle birlikte şarkılar söyledi. Ünlü sanatçının engellilerle düetine izleyenler de alkışlarla destek verdi. Etkinliğin devamında yapılan şura seçiminde milli sporcu Hamza Doğan Engelliler Meclisi Başkanı seçildi.