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Safiye Soyman ve Faik Öztürk, rap şarkı çıkardı

Yıllardır Türkiye'nin en gözde çiftlerinin başında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, modaya ayak uydurarak rap şarkı söyledi. Yeni şarkısı hakkında konuşan Öztürk, "Mekanın gerçek sahibi geri geldi" dedi.

24.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:31

dünyasının sevilen isimlerinin başında gelen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, son yaptıklarıyla adlarından söz etmeyi başardı. İmajlarını da yenileyen Safiye-Faik ikilisi bu sefer de rap şarkı söyledi.

RAPÇİLERE MEYDAN OKUDULAR

Son yıllarda artış gösteren rap akımına uyan ikili, 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' şarkısını rap tarzında söyledi. Yeni şarkılarını düzenledikleri etkinlikle duyuran ve rapçilere meydan okuyan Faik Öztürk, "Mekanın gerçek sahibi geri geldi. Ben bu yollara Safiye yüzünden düştüm. 20 yılın hatırına katlandık. Ama iddialıyım. Hangi işe el atsam, en iyisini yaparım" dedi. Safiye Soyman ise "Ezhel de Ben Fero da ayaklarını denk alsın, artık meydanlarda biz varız" diyerek tüm rapçilere meydan okudu.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, rap şarkı çıkardı

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
İTALİANO: Yes Sinyorita
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AVNİ: allah akıl versin millete zor zorr
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KARTAL: Amaç gündemde kalmak konuşulmak magazin sayfalarında yer almak. . . . . . gerisi boş.
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SMZ: SANAT VEYA SANATÇI BUNA DENİYORSA VAY DİYORUM. . . . .
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EYLÜL: hiç yakıştıramadım
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AVNİ: beyinn???
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MECHUL: Mazkaralığa devam
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