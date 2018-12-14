Safra Kesesi Taşlarını Eriten Kürler

Safra kesesi karaciğerin arkasında ve karın bölgesinde sağ tarafında yer alan kese biçiminde bir organdır. Safra, yağların sindirilebilmesi için karaciğerin ürettiği bir sindirim sıvısıdır. Bu sıvı ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere safra kesesinde birikir. Çok yağlı bir gıda yediğimizde safra kesesi kasılarak içerdiği sıvıyı safra kanalı yoluyla ince bağırsağa gönderir. Sindirim sistemine karışan safra gıdaların sindirilmesine katkıda bulunur.
Safra sıvısının kimyasal içeriğinin dengesi bozulduğunda safra kesesi taşları meydana gelir. Safra kesesi taşlarının oluşmasındaki en büyük neden safra içinde çok fazla kolesterol bulunmasıdır. Bu durumda fazla kolesterol birikerek taşa dönüşür. Şu kişilerde safra kesesi taşı görülme riski fazladır:
Kilolu veya obez kişiler
40 yaş üstü kişiler
Kadınlar (özellikle çocuk doğurmuş ise)
Ailesinde safra kesesi taşı olanlar
Şeker hastaları
Çok yağlı ve kolesterollü gıdalar yiyenler
Kısa sürede hızlı kilo veren kişiler
Safra kesesi taşları çoğu zaman herhangi bir soruna neden olmaz. Hatta belirtiler görülmediği müddetçe kişiler safra keselerinde taş olduğunun farkına varmazlar. Sorun çıkaran taşlar karnın sağ üst kısmında ağrıya neden olur. Ağrı
sıklıkla yağlı ve ağır bir yemeğin üstünden yarım saat geçtiğinde ortaya çıkar. Ağrı bazen sağ omuz veya sırtta da hissedilir. Buna baş dönmesi, kusma, ateş, hazımsızlık, şişkinlik, ciltte ve göz aklarında sarılık gibi belirtiler de eşlik edebilir. Neyse ki bazı bitkisel kürlerle safra kesesi taşlarını düşürmek mümkündür. İsterseniz bu kürlere hep birlikte göz atalım.
Ağrı
14 Aralık 2018 Cuma 20:37