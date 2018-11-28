28 Kasım 2018 Çarşamba 15:11



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:11

Safranbolu ile özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" adı verilen safranın üretiminin artması için hazırlanan proje kapsamında safran üreticilerine eğitim verildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'na kabul edilen, safran üretiminin artırılması, iş gücünün azaltılması planlanan "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesi kapsamında safran üreticileri eğitildi.Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran üreticisi İsmail Yılmaz'ın safran tarlasında düzenlenen eğitimde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre, Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üreticilerle birlikte safrana gereken önemi vermeye çalıştıklarını söyledi.Bu kapsamda BAKKA'ya "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını Safran" projesini sunduklarını ve projenin kabul edildiğini ifade eden Emre, "Bu projenin açılışını, tarla gününü ve geçtiğimiz hafta teknik gezisini yaptık. Eğitim ayağını da gerçekleştirdik. Safran, ilçemiz için çok önemli bir değer, bu değeri hep birlikte taşıyacağız. Bunu ne biz kurum olarak tek başımıza ne de siz üretici olarak tek başınıza yapabilirsiniz. El ele vererek bu safranı hak ettiği yerlere ulaştıracağız. Ulaştırırken de muhakkak biraz üzüleceğiz, üşüyeceğiz, yorulacağız belki ama inşallah sonucu güzel olur." diye konuştu.