Safranbolu Acil Destek Programı Devam Ediyor

14 Aralık 2018 Cuma 18:03



14 Aralık 2018 Cuma 18:03

Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Safranbolu Acil Destek Programı (SADEP) kapsamında çalışmalar devam ediyor.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'da yaşayan vatandaşların kapılarının tek tek çalınarak şikayet, öneri, istek ve beklentilerin dinlendiğini söyledi.SADEP'in Safranbolu'da yaşayanların yaşam standartlarının belirlendiği, mağdur vatandaşların tespit edildiği bir proje olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:"Yaşadığımız şehrin halkını tanımakla başladığımız göreve kentte yaşayan vatandaşın ekonomik ve sosyal durumlarının tespit edileceği önemli projelerden birinin SADEP olduğunu söyleyebiliriz. Devlet kurumları vatandaşımızın uzağında değil, bizim kapımız daima onlara açık. Sıkıntıları hakkında nereye başvuru yapacaklarını bilmeyen vatandaşlarımız için başlattığımız proje, tüm vatandaşlarımızın her konuda yardımına koşacak ve onlara rehberlik etmeye devam edecek."