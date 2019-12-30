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Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019 yılında yapılan belediye çalışmalarını anlattı.

30.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:01
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019 yılında yapılan belediye çalışmalarını anlattı.
İlçedeki bir konakta basın toplantısı düzenleyen Köse, nisan ayında göreve başladıklarını söyledi.
Her gün aynı heyecanla, aynı keyif ve azimle işinin başına geldiğini belirten Köse, "Aldığımız emanetin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak görevimizin başındayız. Sosyal medyayı da çok iyi kullanarak yaptığımız işleri haftalık hazırladığımız videolarla sizlerle paylaşıyoruz." dedi.
Köse, 2019'un belediyeyi tanımak, personelle iç içe olmak ve planlama yaparak geçtiğini ifade ederek, "Bu 9 aylık süreçte bizler büyük işler yapmadık ama sosyal olarak Safranbolu halkının belki daha önce hiç yapılmamış işlerle yanında olduk. Başlamış işleri devam ettirdik." diye konuştu.
Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den 2019 yılı değerlendirme toplantısı

Güncel

Kaynak: AA


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