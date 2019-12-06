Haberler » Güncel » Safranbolu Belediyesi aralıksız çalışıyor - Haber

Safranbolu Belediyesi aralıksız çalışıyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:25Safranbolu Belediyesi aralıksız çalışıyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Esentepe ve Barış mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Şefliği tarafından tamamlanan asfalt serme işleminin ardından sanayi bölgesindeki çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemiz çalışma programı ve halkımızın talepleri dahilinde kentimizin tüm bölgelerinde hizmetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile Safranbolu ve Safranbolulu vatandaşlarımızın hayatlarını normal şartlarda idame ettirebilmeleri için 7/24 görevlerinin başındalar. Tüm mahalle ve caddelerde çalışmalarımız aralıksız devam edecek" denildi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:31 Çelik: "Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur" - Haber
19:30 TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti - Haber
19:30 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
19:28 Elazığ'da bıçaklanan kadının ölüme terk edildiği iddiası - Haber
19:26 Bereket Sofrası yeniden kuruldu - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
6.12.2019 19:40:57