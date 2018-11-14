Safranbolu Belediyesi, Engelli Gence Yardım Eli Uzattı

Safranbolu
Belediyesi, engelli bir gence tekerlekli sandalye hediye etti.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu belirlenen ismi açıklanmayan genci, evinde ziyaret etti.
Gence kendisi için temin edilen tekerlekli sandalyeyi teslim eden Ürkmezer, belediyenin hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşın yanında olduğunu söyledi.
Ürkmezer, çocukların ve gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Devletimiz bütün vatandaşlarımızın her zaman hizmetindedir. Özellikle tüm dezavantajlı vatandaşlarımızın gerek eğitsel gerekse sosyal yaşama tam anlamıyla katılımını sağlamak için düzenlemeler hayata geçiriyor. Bizler de ilçemizde hem kaymakamlık hem de belediye olarak gereken neyse geciktirmeden uygulamaya özen gösteriyoruz ve imkanlarımız dahilinde her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Safranbolu Belediyesi olarak Karabük
'te ilk defa engelli vatandaşlarımız için ücretsiz şarj istasyonları kurduk ve etkin biçimde kullanıldığını görüyoruz. Başarılı kızımızın hem okul hem de sosyal hayata katılımında kullandığı aracını yeniledik, inşallah nice başarılarını duyarız."
Safranbolu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:00