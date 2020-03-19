Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi - Güncel

Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi

Safranbolu Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan kiracılara kolaylık sağlamak amacıyla kira alacaklarını iki ay süre ile ertelediğini açıkladı.

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:33
Safranbolu Belediyesi kira alımlarını 2 ay süre ile erteledi
Safranbolu Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan kiracılara kolaylık sağlamak amacıyla kira alacaklarını iki ay süre ile ertelediğini açıkladı.

Safranbolu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeye göre kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan kiracılarımıza kolaylık sağlamak amacıyla belediyemizin kira alacakları bugün itibariyle ilk etapta 2 ay süre ile ertelenmiştir" denildi.

Ayrıca Karabük'te de kirada dükkanları bulunan duyarlı vatandaşlarda sosyal medya hesaplarından 'Kirada olan işyerimden bu ay kira almayacağım, işler kötü giderse gelecek ayda. Buda bizden olsun. Devletimin ve iktidarın yanındayım" diyerek destek verdiklerini açıkladı. olan dükkanlarını diğer yandan bazı dükkan sahipleri kirada olan iş yerlerinden kira almayacaklarını duyurdu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Safranbolu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading