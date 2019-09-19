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Safranbolu Belediyesi'nde içme suyu açıklaması

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçedeki içme suyunda hiçbir olumsuzluğun gözlemlenmediği bildirildi.

19.09.2019 17:47Safranbolu Belediyesi'nde içme suyu açıklaması
Safranbolu Belediyesi tarafından ilçedeki içme suyunda hiçbir olumsuzluğun gözlemlenmediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, içme suyu su depolarında sağlık ve hijyen koşullarını sağlayan ekiplerce depoların iç temizliğinin periyodik olarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz içme ve kullanma suyunda yapılan serbest bakiye klor araştırmasında halk sağlığı laboratuvarında gerekli tahliller yaptırılmış, su analiz sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Müdürlüğümüzce de periyodik olarak yapılan su analiz sonuçlarımızda temiz çıkıştır. Bununla birlikte, ilçemiz için önemli olan müstakil ev, bina ve konutlarda kullanılan hidrofor depoların temizliğine önem verilmesi konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. Bireysel olarak temizliğine önem verilmelidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, belediyemiz tarafından da ücret, mukabilinde temizliği konusunda hizmet vermekteyiz.

Su deposu temizlik ve dezenfektesi ilgili bakanlığın 2007/67 genelgesinde belirttiği gibi her kurum ve kuruluşun belirli aralıklarla yaptırması gerekli zorunlu bir hizmettir. İlgili genelgelerde de açıkça belirtildiği gibi uzun süreli su kesintilerinde 3 ayda bir, kesinti olmadığı dönemlerde her 6 ayda bir su depoları temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz bu çalışmaların yanı sıra belediyemiz programı dahilince ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hat yenileme, acil arıza çalışmalarına da aralıksız devam etmektedir." - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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