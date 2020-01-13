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Safranbolu Belediyesi'nden sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi

Safranbolu Belediyesi tarafından hafta içi her gün sabah namazları çıkışı farklı bölgedeki camilerde ve 08: 00'dan itibaren ise Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanat ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramı yapıyor.

13.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:36Safranbolu Belediyesi'nden sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi
Belediyesi tarafından hafta içi her gün sabah namazları çıkışı farklı bölgedeki camilerde ve 08: 00'dan itibaren ise Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanat ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramı yapıyor.

Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Safranbolulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısındı.

namazı sonrası yapılan esnaf duasının ardından Emek Mahallesi Siteler Camii, sonrasında ise saat 08.00'dan itibaren Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramının yapıldığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " İlçe halkımızın belediyemizin bu hizmetinden bir hayli memnun olduğunu gördük. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlar ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyor" dedi.

Paylaşmanın kültürün bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Köse; " Safranbolu Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

Çorba ikramının ilerleyen günlerde hastane önünde de yapılacağı bildirildi. - KARABÜK

Safranbolu, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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