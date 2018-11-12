Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:08



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:08

Safranbolu Belediyesi, sahipsiz hayvanlarının sokaklarda güven içinde yaşamaları ve farkındalık oluşturmak adına çok sayıda mahalleye 'Kedi Evleri' yerleştiriliyor.Safranbolu Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan uygulama hayvan severler tarafından da destekleniyor. Safranbolu Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan uygulamada belediyenin marangozhanesinde yapılan kedi evleri, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallere konumlandırılıyor.Bütün canlıların bir birleriyle güven içinde çevreye zarar vermeden yaşadıkları toplumların gelişmiş toplumlar olduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa doğadaki her canlının da o kadar hakkı var. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına değer veriyoruz. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisini de önemsiyoruz. Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ameliyathanemizde, müşahede odası, ısıtmalı barınaklara kadar en büyük ve kapsamlı merkezlerinden biri olan barınağımızda sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Barınak dışında da kentimizin birçok yerine konumlandırdığımız kedi ve kuş evleriyle de sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumaya çalışıyoruz" dedi.Ürkmezer, belediye olarak imkanları dahilinde sokak hayvanlarını korumaya çalıştıklarını ve tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. - KARABÜK