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Safranbolu Belediyesinde EBYS eğitimi

Safranbolu Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) alt yapısıyla ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.

24.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:30 Safranbolu Belediyesinde EBYS eğitimi
Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) alt yapısıyla ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Birimi görevlileri Muhammet Emin ve Nagihan Ekşi tarafından müdürler, memurlar ve ilgili personele EBYS'nin nasıl kullanılacağı hakkında eğitim verildi.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitim programı kapsamında Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin nasıl kullanılacağı, sistemin faydaları, sistemde yaşanabilecek sıkıntılar hakkında teorik ve uygulamalı anlatımlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Muhammet Emin, Safranbolu, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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