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Safranbolu Belediyesinde EBYS Eğitimi verildi

Safranbolu Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) altyapısı ile ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.

24.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:08 Safranbolu Belediyesinde EBYS Eğitimi verildi
Belediyesinde Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) altyapısı ile ilgili verilen eğitim programı tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı e-belediye projesi kapsamında uygulanmaya başlanılan EBYS altyapısı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Eğitim Birimi görevlileri Muhammet Emin ve Nagihan Ekşi tarafından müdürler, memurlar ve ilgili personele nasıl kullanılacağı hakkında eğitim verildi.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitim programı kapsamında EBYS'nin nasıl kullanılacağı, sistemin faydaları, sistemde yaşanabilecek sıkıntılar hakkında teorik ve uygulamalı anlatımlar yapıldı. Bu sistem ile vatandaşlara belediye hizmetlerini daha hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde sunmayı amaçlanıyor. Ayrıca kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarda ki bütün süreçlerin, bilgisayar ortamında yapılmasına imkan sağlanıyor.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Safranbolu Belediyesi EBYS sistemini aktif olarak kullanmaya başladı. - KARABÜK

İçişleri Bakanlığı, Muhammet Emin, Safranbolu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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