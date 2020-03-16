Safranbolu Belediyesinden e-dershane hizmeti
Safranbolu Belediyesi, öğrenciler için e-dershane hizmeti vermeye başladı.
16.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:14
Safranbolu Belediyesi, öğrenciler için e-dershane hizmeti vermeye başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri için eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin derslerinden ve sınava hazırlıklarından geri kalmamaları için ücretsiz e-dershane hizmetinin verildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçe genelindeki 9, 10, 11, 12. sınıf ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri kapsayacak uygulamada, öğrenciler internet üzerinden konu anlatımlı videoları izleyebilecek, video çözümlü testleri yapabilecektir. Kullanıcı adı ve şifre almak isteyen öğrencilerimiz internet sitesinde yer alan formu eksiksiz doldurarak kariyer@safranbolu.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri için eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin derslerinden ve sınava hazırlıklarından geri kalmamaları için ücretsiz e-dershane hizmetinin verildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçe genelindeki 9, 10, 11, 12. sınıf ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri kapsayacak uygulamada, öğrenciler internet üzerinden konu anlatımlı videoları izleyebilecek, video çözümlü testleri yapabilecektir. Kullanıcı adı ve şifre almak isteyen öğrencilerimiz internet sitesinde yer alan formu eksiksiz doldurarak kariyer@safranbolu.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Safranbolu, Güncel
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