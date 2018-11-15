Safranbolu Belediyesinden Kısa Kısa

15 Kasım 2018 Perşembe 15:02



15 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çocuklar Şehrimizi Gezerek Öğreniyor" projesi tamamlandı.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere Safranbolu'nun tarihi mekanlarını gezdirerek öğrettiklerini söyledi.Öğrencilerin, Hıdırlık Seyir Tepesi, Demirciler Çarşısı, Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Camisi, Yemeniciler Arastasını gezdiğini ifade eden Kaymakam Ürkmezer, "Ekim ayında uygulamaya koyulan projede 200 öğrenci yaşadıkları şehrin tarihini görerek öğrenme fırsatı buldu. Belediyemizin rehberleri eşliğinde tarihi alanları gezdirdiğimiz 4-8 ve 12. sınıflardaki öğrencilerimize yaşadıkları şehrin tarihi güzelliklerini aktardık. Safranbolu gibi güzide bir kenti gelecek nesillere emanet etmeden önce erken yaşlardaki çocuklarımızın bu değerin farkına varmalarını sağlamaya çalıştık. Umuyorum her biri için faydalı olabilmişizdir." diye konuştu.Sağlıklı yaşam semineriSafranbolu Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir ve Uygulanabilir Beslenme Alışkanlıkları" eğitim seminerinin devam ettiği bildirildi.Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına, kaymakamlığa bağlı birimler, Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma, müftülük, Orman İşletmesi, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü personeli katıldı.Diyetisyen Uzman Dr. Hilal Doğan tarafından verilen seminerde, obezite oranları göze alınarak, masa başında çalışıp az hareket eden ofis çalışanlarına yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.- Müzik okuluSafranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan müzik okulunda yoğun ilgi gösteriliyor.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, keman, piyano, bağlama, gitar, çello, org ve vurmalı çalgı eğitimleri verildiğini belirtti.Müzik okulunda çocukların yeteneklerine göre istedikleri müzik aletini ücretsiz olarak çalmayı öğrendiklerini aktaran Kaymakam Ürkmezer, şunları kaydetti:"Belediye ve kaymakamlık olarak çocuklarımızı birçok alanda geliştirecek projeler hazırlıyoruz. Bunlardan biri olan müzik okulu. Bundan sonra yaz, kış çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacak. Yazın açtığımız müzik okulumuz, çocuklarımızın 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde derslere kısa bir mola verip müziğin rahatlatıcı etkisini yaşamaları için kış ayında da eğitimlere devam ediyor."