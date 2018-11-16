Safranbolu Belediyesinden Kısa Kısa

16 Kasım 2018 Cuma 17:37



16 Kasım 2018 Cuma 17:37

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan "Ahşap boyama ve geri dönüşüm" kursunda kursiyerler, eskiyen eşyaları modaya uygun hale getiriyor.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, SAKEM'in 8 ayrı şubede hizmet verdiğini söyledi.Kursların ücretsiz olarak verildiğini ifade eden Kaymakam Ürkmezer, şöyle konuştu:"Kursta evlerde, iş yerlerinde, eskiyen mobilyalar sanat teknikleri kullanılarak değerlendiriliyor ve yeniden kullanıma sunuluyor. Eskitme, varak, çatlatma, sicim ip, düz boyama, peçete tekniği, dekopraf tekniği, rubon desenler gibi birçok farklı tekniğin uygulanmasıyla elde edilen ürünler, bir yandan mimari bir estetik oluştururken, diğer yandan da kursiyerler için bir sanat eseri oluyor. SAKEM'de kursiyerlerimiz meslek öğrenirken bir yandan da evlerindeki eskiyen mobilyalarını günümüze uyarlayarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de meslek ediniyor."İtfaiyede LPG eğitimiSafranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline LPG eğitimi verildi.Kentte bir LPG dolum tesis sorumlusu Mustafa Dikmen tarafından verilen seminerde, LPG nedir, hangi alanlarda kullanılır, olası LPG yangınlarında nasıl müdahale edilmeli gibi konular anlatıldı.