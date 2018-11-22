Safranbolu Belediyesinden Kısa Kısa

Safranbolu
Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM), Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) Karabük
İl Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretli kurslar için başvuruda bulunanlar mülakata alındı.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih
Ürkmezer, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Düz Dikiş Makinası kurslarına 90 kişinin müracaat ettiğini söyledi.
2,5 ay sürecek kurslara 18-60 yaş arası adaylar arasından kriterleri uygun 30 kişinin katılmaya hak kazandığını ifade eden Ürkemzer, kursiyerlerin SAKEM'in kurslarına katılarak uluslararası sertifika almaya hak kazanacağını belirtti.
Okuma yazma seferberliği
Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursların devam ettiği bildirildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi bir nedenle okuma yazma eğitim hakkından yararlanamayan yetişkinlerin okur-yazar hale gelebilmeleri için başlatılan projenin, her geçen gün büyüdüğünü belirtti.
Öğrenme yaşının olmadığını aktaran Ürkmezer, "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın bu kurslara istekli olarak katıldıklarını görüyoruz. Hatta bu kursun bitiminden sonra 2. kademe okuma yazma kursu açılması konusunda talepleri oldu. Bizler de vatandaşlarımızın imkanlar dahilinde taleplerini karşılamaya hazırız." dedi.
22 Kasım 2018 Perşembe 18:07