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Safranbolu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

Safranbolu Belediyesi öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

13.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:30Safranbolu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı
Belediyesi öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.
Safranbolu Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığı mobil çorba aracıyla sabahın erken saatlerinde vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor.
Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu Belediyesi'nin sabahları ücretsiz çorba servisinin hizmete girdiğini söyledi.
Hafta içi her gün sabah namazları çıkışı farklı bölgedeki camilerde, saat 08.00'den itibaren ise Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi önünde çorba ikramı yapılacağını belirten Köse, "Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Safranbolulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan çorbayla ısındı. İlçe halkının belediyenin ücretsiz çorba hizmetinden memnun olduğunu gördük. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlar ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.
Paylaşmanın kültürümüzün bir parçası olduğuna işaret eden Köse, çorba ikramının ilerleyen günlerde hastane önünde de yapılacağı bildirdi.

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: AA

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