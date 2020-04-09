Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Safranbolu Belediyesinden yöresel dille "Evde kal" çağrısı

Karabük'ün Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için çeşitli noktalara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı.

09.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:42
Safranbolu Belediyesinden yöresel dille
Karabük 'ün Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için çeşitli noktalara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı.
Belediye ekiplerince farklı bölgelerde billboardlara yerleştirilen afişlerde, "Kapıyu gıygaşuk bırakma", "Bi hora geçü", "Evde dur abisinin" ve "Düzelü bee..." şeklinde ifadeler yer alıyor.
Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı hem dezenfeksiyon hem de hijyen açısından birçok önlem aldıklarını söyledi.
Tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların biraz sıkılabildiğini belirten Köse, şöyle konuştu:
"Sosyal medyada da takipçi sayımız oldukça fazla. Geçen hafta 1 milyondan fazla kişiye ulaştık. Bu da demek oluyor ki bizleri gurbetçi hemşehrilerimiz de takip ediyor. Bu sebeple sık sık özel paylaşımlar yaparak Safranbolu'muzun motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu şivelerle yaptığımız şehir giydirmelerinin de sebebi buydu."
Köse, çalışma sonucunda olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Safranbolu yöresinin şivesi de oldukça özel. Bu şekilde reklam ünitelerine de giydirmelerimizi yaptık. Tekrar buradan halkımıza diyorum ki bu seferlik lütfen 'Kapıyı gıygaşuk bırakma.' ve 20 yaş altı gençlerimize de son sözümüz 'Evde kal abisinin.' olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Safranbolu Belediyesinden yöresel dille 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı - Haber 11:45: İstiklal Caddesi'nde tokalaşan 3 kişiye para cezası - Haber 11:45: "Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada" - Haber 11:44: AK Parti'li Çelik'ten, Balkan ülkelerine yardım değerlendirmesi Açıklaması - Haber 11:44: Zonguldak BEÜ'den vatandaşlar için solunum egzersiz videosu yayınlandı - Haber 11:37: Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı - Haber 11:11: İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye zanlı yakalandı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 11:00: Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik - Haberler 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi