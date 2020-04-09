Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Safranbolu Belediyesinden yöresel dille "Evde kal" çağrısı

Karabük'ün Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için çeşitli noktalara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı.

09.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:43
Karabük 'ün Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için çeşitli noktalara yöresel dilin kullanıldığı uyarı afişleri astı.
Belediye ekiplerince farklı bölgelerde billboardlara yerleştirilen afişlerde, "Kapıyu gıygaşuk bırakma", "Bi hora geçü", "Evde dur abisinin" ve "Düzelü bee..." şeklinde ifadeler yer alıyor.
Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı hem dezenfeksiyon hem de hijyen açısından birçok önlem aldıklarını söyledi.
Tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların biraz sıkılabildiğini belirten Köse, şöyle konuştu:
"Sosyal medyada da takipçi sayımız oldukça fazla. Geçen hafta 1 milyondan fazla kişiye ulaştık. Bu da demek oluyor ki bizleri gurbetçi hemşehrilerimiz de takip ediyor. Bu sebeple sık sık özel paylaşımlar yaparak Safranbolu'muzun motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu şivelerle yaptığımız şehir giydirmelerinin de sebebi buydu."
Köse, çalışma sonucunda olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Safranbolu yöresinin şivesi de oldukça özel. Bu şekilde reklam ünitelerine de giydirmelerimizi yaptık. Tekrar buradan halkımıza diyorum ki bu seferlik lütfen 'Kapıyı gıygaşuk bırakma.' ve 20 yaş altı gençlerimize de son sözümüz 'Evde kal abisinin.' olsun." dedi. Safranbolu Belediyesinden yöresel dille ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Haberler ›› Güncel ››Safranbolu Belediyesinden yöresel dille 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:27: Diyanet: Kovid-19'dan vefat edenler, koruyucu tedbirler alınarak defnedilmeli - Haber 13:27: BAĞCILARDA KORONAVİRÜS YASAĞINA UYMAYAN 2 KAHVEHANEYE BASKIN - Haber 13:27: Başkan Berge: "Huzurumuzun teminatısınız" - Haber 13:27: ZONGULDAK Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktığı mektup duygulandırdı - Haber 13:26: Başkan Büyükakın, "Sağlık ordumuza minnettarız" - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber