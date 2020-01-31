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Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı

Avrupa Parlamentosunda AP), Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Safranbolu Belediyesinin, tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.

31.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:02Safranbolu Belediyesinin hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı
Avrupa Parlamentosunda AP), Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Belediyesinin, tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.
Safranbolu Belediyesi 1. Başkanvekili Onur Varlı, yaptığı açıklamada, 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması sebebiyle bulunduğu şehirde, konaklayacağı evde üzerine basılıp geçilmek için bir halı gibi serilen Yunan bayrağını kaldırttığını hatırlattı.
Varlı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır.' Irkçılığın her türlüsünün, herkese zarar vereceğini belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosunda (AP), Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösteren Safranbolu Belediyesinin, tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.

Safranbolu, Güncel

Kaynak: AA

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