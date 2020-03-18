Safranbolu'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma töreni
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi.
18.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:49
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi.
Safranbolu Şehit Mezarlığı'nda yapılan törene, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Emniyet Müdürü Aydemir Şahin katıldı.
Çelenk bırakıldıktan sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk bırakma töreninden hemen sonra şehit Ömer Bilal Akpınar'ın mezarı başında İlçe Müftüsü İsmail Temur eşliğinde dua okundu. - KARABÜK
Safranbolu Şehit Mezarlığı'nda yapılan törene, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Emniyet Müdürü Aydemir Şahin katıldı.
Çelenk bırakıldıktan sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk bırakma töreninden hemen sonra şehit Ömer Bilal Akpınar'ın mezarı başında İlçe Müftüsü İsmail Temur eşliğinde dua okundu. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Safranbolu, Çanakkale, Karabük, Güncel
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