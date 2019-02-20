Safranbolu'da 50 Bin Plastik Şişe Toplandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 50 bin plastik şişeye ulaşıldı.Kampanya kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıttı.Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi."En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyasının Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla dağıtımın yapıldığı meydanda başlatıldığını hatırlatan Ürkmezer, "Safranbolu ilklerin şehri, bu da Türkiye'de bir ilk oldu. Şimdi birçok yerde belediye, yönetim bu uygulamayı yapıyor. Bu kampanyanın başlama sebeplerinden birisi ocak ayı itibariyle marketlerdeki naylon poşetlerle mücadele anlamında onların ücretli hale getirilmesi. Safranbolu'nun ismine yakışır şekilde bilinç oluşturma amaçlı proje başlattık." diye konuştu.Proje kapsamında ekip oluşturduklarını, ekipte yer alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığında eğitim aldığını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:"Bütün kurumları hizmetlisinden müdürüne kadar herkesi bilgilendireceğiz. Safranbolu'daki herkesin bu konuda işin içinde olmasını ve katılmasını istiyoruz. Safranbolu'da hem bez çanta hem sıfır atıkla ilgili alt ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan hepsini yapıyoruz."Bugün tarihi bir alanı seçtiklerini ve vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Ürkmezer, "Bugünle beraber 50 bin plastik şişeye ulaştık. Çok önemli. Biz burada biriktirdik, topladık geri dönüşüme kazandırdık. İnşallah Sıfır Atık Projesinin tam olarak uygulanmasıyla daha da ileriye adım atacağız. Amacımız çocuklarımızın da bu hususta bilgilenmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.