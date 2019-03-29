Safranbolu'da "Acil Destek Butonu" Devrede

Safranbolu
ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer
tarafından hayata geçirilen Safranbolu Acil Destek Programı (SADEP) çalışmaları kapsamında acil desteğe ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evlerine "acil destek butonu" takıldı.
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil destek butonuyla ilgilenecek personelin bir ay eğitim gördüğünü söyledi.
Çeşitli firmalarla görüştükten sonra projeyi faaliyete geçirdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz 12 yaşlımız var, inşallah hepsine ihtiyaçları durumunda hemen ulaşacağız. Butonlara basıldığı anda belediyemizde bulunan ana bilgisayara bilgi düşecek. Bilgi geldiği anda butona nereden basıldı ise o kişinin kim olduğundan, hastalığından adresine kadar bilgi ivedilikle arkadaşımızın bilgisayarında ekrana gelecek. Arkadaşlarımız butonun basılı olduğu yaşlımızla irtibata geçerek neye ihtiyacı olduğunu öğrenecekler." diye konuştu.
Acil durum gerektiren tüm durumlarda personelin hemen irtibata geçeceğini aktaran Ürkmezer, "Böylece sosyal devlet anlayışı içerisinde, zaten en başından beri devam ettirdiğimiz sosyal belediyecilik anlayışımızın bir başka yönünü de işlevsel hale getirmiş olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın ki hem devletimiz hem de bizler her daim yanınızdayız." ifadesini kullandı.
Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel
Kaynak: AA