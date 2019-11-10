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Safranbolu'da Atatürk'ün anıt heykeli açıldı

Safranbolu Belediyesince yaptırılan Atatürk'ün anıt heykeli, törenle açıldı.

10.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:28Safranbolu'da Atatürk'ün anıt heykeli açıldı
Belediyesince yaptırılan Atatürk'ün anıt heykeli, törenle açıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Köyiçi Meydanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, hüzünlü ama bir o kadar da gururlu ve onurlu olduğunu söyledi.
Atatürk'ün anıt heykelini depodan alıp hak ettiği yere kavuşturduklarını belirten Köse, "Safranbolu sahip olduğu politikalar üstü konumu ve evrensel miras değeri ile kültürümüzün devamlılığı açısından eşsiz bir cumhuriyet ve dünya kentidir. Bizlere düşen en büyük görev, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmektir." dedi.
Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören, Atatürk'ün anıt heykelinin açılması ile sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Köyiçi Meydanı, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: AA

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