Safranbolu'da Bağlama Kursuna Yoğun İlgi

Safranbolu
Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) açılan bağlama kursu yoğun ilgi gördü.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Halk Eğitimi Merkezi
, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.
SAKEM'in 8 şubesinde hafta sonları ve akşamları da kurslar açıldığını ifade eden Ürkemzer, şunları kaydetti:
"Bir müzik ezgisi dinlemek bile stres atmamıza ve stresin azalmasına yardımcı olur, bir de enstrüman çalmanın ayrıcalığı paha biçilemez. SAKEM'de yüzlerce farklı branşta ücretsiz kurslarımız mevcut, özelikle enstrüman kurslarımız, kursiyerlerimize farklı pencereler açıyor; müziğin şifasından faydalanarak hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği kurslarımız, mahalle aralarında bulunan 8 ayrı şubemizle eğitim vermeye devam ediyor."
Ürkmezer, her yaş gurubu vatandaşın ilgi alanlarına göre eğitim alabildikleri kurslar olduğunu sözlerine ekledi.