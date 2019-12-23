Haberler » Güncel » Safranbolu'da balıkçılar denetlendi - Haber

Safranbolu'da balıkçılar denetlendi

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından balık pazarında hizmet veren balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

23.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:56 Safranbolu'da balıkçılar denetlendi
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından balık pazarında hizmet veren balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

Safranbolu Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürürken, denetimde Belediye Veteriner Hekimi Kubilay Bağ da hazır bulundu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkların taze bir şekilde sunulması için denetimlerini sürdüren Safranbolu Belediyesi Veterineri ve Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın gıda ürünlerini en uygun şekilde tüketebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu gün gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise balıkçı esnafımızın ruhsatını, dükkanın ve satış yapan personelin hijyenini, tezgahlarda satılan balıkların tazeliğini, vatandaşlara sunumuna uygunluğunu kontrol ettik. Tespit ettiğimiz eksikliklerin kısa sürede tamamlanması yönünde uyarılarda bulunduk" denildi. - KARABÜK

Zabıta Müdürlüğü, Safranbolu, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   Minik öğrenciler Anadolu masallarıyla buluşuyor - Haber
14:12   Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturmalarının yaklaşık yüzde 95'i tamamlandı - Haber
14:11   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Siz yapılacak her... - Haber
14:11   BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANDI - Haber
14:08   Çankayalılar binlerce kitapla buluştu - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 14:17:34