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Safranbolu'da belediye çalışmaları

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

02.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:41Safranbolu'da belediye çalışmaları
Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız olarak yürütüldüğü belirtildi. Esentepe ve Barış mahallelerinde tamamlanan asfalt serme çalışmasının ardından program dahilinde karo taşı, parke, boya, taş duvar gibi çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Belediye Başkanımız Elif Köse'nin önderliğinde gerçekleştirdiğimiz ve programını yaptığımız tüm çalışmaları kış dönemi gelmeden tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla mesai mefhumu gözetmeden görevlerinin başında" denildi.

Açıklamada, vatandaşların halk günü toplantılarında ya da halk masasına başvurularının da dikkate alındığı bildirildi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

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