Safranbolu'da Bin 300 Fidan Toprakla Buluştu

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından Dünya Ormancılık Haftası ve Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 300 fidan ekildi.
Karabük- Bartın
kara yolunda oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, geçen yıl oluşturulan bölgeye "Çocuklar ve Fidanlar Büyüyor" Projesi kapsamında 11 bin fidan diktiklerini hatırlattı.
Son 15-20 yılda Türkiye
'de milyarlarca fidan dikildiğini ifade eden Ürkmezer, "Bizler Karabük ve Safranbolu olarak Türkiye'nin en yüksek ormanlık alanına sahip ilinde yaşıyoruz ve çok şanslıyız. Çünkü Karabük yeşil anlamında bir cennet. Bizler de kaymakamlık ve belediye olarak destek vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl toplamda 17 binin üzerinde fidan diktik." diye konuştu.
Hz. Muhammed'in "Kıyamet kopacağını bilsen dahi fidan dik." dediğini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Tabii ki hangimizin o ağaçların altında gölgeleneceğini bilemiyoruz. Ancak amaç şu, yaptığımız her işte bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi bir Safranbolu, Karabük, Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyiye ve güzele yönlendirmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz."
Konuşmanın ardından fidanlar dikildi.
Türkiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük, Safranbolu, Güncel
Kaynak: AA