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Safranbolu'da bir mahalle karantinaya alındı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tintin köyü Aliköseler Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:42
Safranbolu'da bir mahalle karantinaya alındı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı  Tintin köyü Aliköseler Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Safranbolu Tintin köyü Aliköseler Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:  "Safranbolu ilçesine bağlı Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nin komşu mahallelerinde birden fazla Kovid-19 pozitifli vakalarının olması ve temaslı vaka sayısının fazlalığı, yayılım potansiyelinin yüksekliği Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla adı geçen mahallenin 10 Nisan saat 18.00'den 22 Nisan saat 24.00'e kadar giriş çıkışların izne bağlı olarak karantina altına alınmasına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Güncel
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