Safranbolu'da Cam Mozaik Kursu

Safranbolu
Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) açılan cam mozaik kursunun ilgi gördüğü bildirildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, SAKEM'in 8 şubesiyle hizmet verdiğini söyledi.
Ev hanımlarının açılan cam mozaik kursuna yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Kursiyerler göz dolduran eserler ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerin, sanatsal mozaik tekniğine uygun kompozisyon oluşturması, mozaik panoya uygun desen çizme ve çizdiği deseni renklendirme işlemlerini yapması, dekoratif ürünlere uygun mozaik tasarım uygulamaları gibi teknik bilgilerin aktarıldığı kursta, kursiyerler ışıltılı ürünler elde ediyor, bu da bizleri mutlu ediyor. Mesleki yeterliklerini kazananlar, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışma imkanı bulabilir. Kursiyerlerimiz kurslarda boş vakitlerini değerlendirmenin yanı sıra meslekte ediniyorlar. Kurs bitiminde aldıkları eğitimle kendi ev ve iş yerlerinde üretim yaparak aile ekonomisine de katkı sağlama imkanı bulabiliyorlar."
Fatih,Safranbolu
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:46