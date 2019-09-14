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Safranbolu'da "çavuş üzümü" hasadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "çavuş üzümü"nün bağ bozumu yapıldı.

14.09.2019 11:40Safranbolu'da
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "çavuş üzümü"nün bağ bozumu yapıldı.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Yukarıçiftlik köyünde Recep Kartal'a ait bahçede gerçekleşen bağ bozumunda yaptığı konuşmada, Safranbolu ve çevresinin bağcılık açısından oldukça eski bir tarihi olduğunu söyledi.
Bu yıl çavuş üzümü rekoltesinde düşüş yaşandığını ama ilerleyen yıllarda rekoltenin yükselmesini umduklarını belirten Ürkmezer, "Devletimiz çiftçiler için çeşitli destekler sunuyor. Bağcılığımızı sürdüren, büyük emek harcayan üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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