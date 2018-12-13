Safranbolu'da Çevre Düzenlemesi

Safranbolu
Belediyesinin ilçede peyzaj ve yeşil alan çalışması yaptığı bildirildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıranköy mevkisi ve Tarihi Çarşı bölgesinde menekşe çiçeği dikildiğini söyledi.
Safranbolu'nun güzel, yaşanabilir bir kent estetiğine sahip bir şehir olması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu halkının ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzuru ve memnuniyeti bizim için önemli. Çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle yapılan her çalışma ve rötuş, şehrimize artı değer katmaktadır. Park ve Bahçeler Amirliğimize bağlı ekiplerimizce başlattığımız mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları kapsamında binlerce mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirilecek." diye konuştu.
Fatih,Safranbolu
13 Aralık 2018 Perşembe 19:57