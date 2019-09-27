Haberler » Güncel » Haber

Safranbolu'da "çikolata müzesi" açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında çikolata müzesi açıldı.

27.09.2019 13:40Safranbolu'da
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında çikolata müzesi açıldı.
Yurt dışında akademik eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen çikolata ustası Mesut Kırımlı tarafından Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketleri yapılarak 500 metrekarelik alanda müze oluşturdu.
Belirli ısıda tutulan ve musluğundan çikolatanın aktığı havuzun da yer aldığı müzede, Mustafa Kemal Atatürk'ten Adnan Menderes'e, Bülent Ecevit'ten Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Alparslan Türkeş'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye kadar birçok devlet adamı ve siyasetçinin çikolatadan portreleri de bulunuyor.
Bir süre önce faaliyete geçen müzenin resmi açılışına Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yönetmen Reha Arın ve çok sayıda kişi katıldı.
Baran, yaptığı konuşmada, tarihi ilçenin çok değerli, orijinal ve farklı bir mekan kazanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, müzenin turistlerin mutlaka görmesi gereken bir mekan haline geldiğini söyledi.
Davetliler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından müzeyi gezdi.

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:19 Engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü
19:16 Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:16 MHP Eskipazar teşkilatında görev değişikliği
19:15 Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp
19:14 Dha yurt bülteni - 18
19:14 Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunaminin 1. yılı
19:14 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Akyazı'da