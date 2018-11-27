Safranbolu'da Çocuk Güvenliği Semineri

Safranbolu
İlçe Jandarma
Komutanlığı, çocuklara yönelik başlattığı etkinlik kapsamında çocuk güvenliği semineri verdi.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören
, Merkez
Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Kargın ve Karabük
İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Şehnaz Aydın
tarafından Konarı Şehit Halil Gözlemeci ile Ovacuma
ilkokullarında seminer verildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih
Ürkmezer, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukları sevdiklerini ve onlara büyük değer verdiklerini söyledi.
Seminerin faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:
"İlçe Jandarma Komutanımız Burak Ören ve beraberindeki arkadaşlarımız ilk etapta iki okulumuzda çocuklarımıza, yabancılarla muhatap olmamaları, okul yakınlarına şüpheli gördükleri ve tanımadıkları kişileri öğretmenlerine bildirmeleri, trafikte dikkat etmeleri gereken hususlar gibi daha pek çok konuda bilgi aktardı. Böylesi seminerlerin çocuklarımızın geleceği açısından faydalı olacağını düşünüyor, İlçe Jandarma Komutanımız nezdinde tüm askeri personelimize gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum."
Jandarma,Safranbolu