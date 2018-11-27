27 Kasım 2018, 17:39
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Safranbolu'da Çocuk Güvenliği Semineri

Safranbolu

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik başlattığı etkinlik kapsamında çocuk güvenliği semineri verdi.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik başlattığı etkinlik kapsamında çocuk güvenliği semineri verdi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Kargın ve Karabük İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Şehnaz Aydın tarafından Konarı Şehit Halil Gözlemeci ile Ovacuma ilkokullarında seminer verildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukları sevdiklerini ve onlara büyük değer verdiklerini söyledi.

Seminerin faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"İlçe Jandarma Komutanımız Burak Ören ve beraberindeki arkadaşlarımız ilk etapta iki okulumuzda çocuklarımıza, yabancılarla muhatap olmamaları, okul yakınlarına şüpheli gördükleri ve tanımadıkları kişileri öğretmenlerine bildirmeleri, trafikte dikkat etmeleri gereken hususlar gibi daha pek çok konuda bilgi aktardı. Böylesi seminerlerin çocuklarımızın geleceği açısından faydalı olacağını düşünüyor, İlçe Jandarma Komutanımız nezdinde tüm askeri personelimize gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." Jandarma,Safranbolu
27 Kasım 2018 Salı 17:39