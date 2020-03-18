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Safranbolu'da dezenfektasyon çalışmaları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

18.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:43
Safranbolu'da dezenfektasyon çalışmaları
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içindeki umumi açık alanları dezenfekte amacı ile yıkama çalışmalarını sürüdürüyor. Standart yıkamadan farklı olarak klorlu su kullanarak yıkama yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanımız Elif Köse'nin talimatları doğrultusunda havalarında ısınması ile cadde ve sokak yıkama çalışmalarımıza başlanmıştır. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başladığımız yıkama çalışmalarına cadde ve sokaklar ile devam ettik. Dezenfekte konusunda daha da dikkatli olmamız gereken şu günlerde bizde çalışmalarımıza ekstra yoğunluk veriyor ve aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Safranbolu, Karabük, Güncel

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